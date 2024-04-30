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        Kütahya'da kuaför salonunda 2 kişi tüfekle vurularak öldürüldü

        Kütahya'da, kuaför salonuna yönelik pompalı tüfekli saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 19:27 Güncelleme: 30.04.2024 - 19:27
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        Kütahya'da kuaför salonunda 2 kişi tüfekle vurularak öldürüldü
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        Kütahya'da, kuaför salonuna yönelik pompalı tüfekli saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

        Yunus Emre Mahallesi Saba Sokak'ta faaliyet gösteren kuaför salonuna pompalı tüfekle gelen R.K (80), içeride rastgele ateş ederek olay yerinden kaçtı.

        Silah seslerini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler, silahla vurulan kuaför salonunun sahibi Necmi Aslan (50) ile içeride müşteri olarak bulunan Hüseyin Erden'in (60) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayı ardından evine giden zanlı R.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kuafördeki cesetler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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