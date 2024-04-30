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        Haberler Gündem Son dakika haberi Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek

        Son dakika haberi Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile perşembe günü saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde görüşecek

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.04.2024 - 18:03 Güncelleme: 30.04.2024 - 18:29
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        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.

        Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da yapılacak.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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