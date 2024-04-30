Son dakika haberi Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile perşembe günü saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde görüşecek
Giriş: 30.04.2024 - 18:03 Güncelleme: 30.04.2024 - 18:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da yapılacak.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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