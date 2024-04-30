Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bu hafta beklenen hava durumunu kaleme aldı. Öztel, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde beklenen yağışlara değinerek, "Anadolu için son ayların en bereketli günleri yaşanıyor. Açık arazilerde toprağı sulayıp geçen yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor" ifadelerini kullandı
Bugün kuvvetli gök gürültülü yağışlar Ankara çevresinde ve Sivas, Kayseri, Nevşehir, Konya gibi İç Anadolu’nun geneline yayılmış biçimde sürüyor.
Dün Ankara’da kuvvetli yağmura ilave olarak dolu yağışı da bırakan bulutlar, gelecek saatlerde benzer şekilde başkentin güney ilçelerinde görülecek. Lokal olarak şiddetli olan bu yağışlar gelecek 4 gün daha sürecek.
Anadolu için son ayların en bereketli günleri yaşanıyor. Özellikle Konya-Ankara-Sivas-Kayseri arasındaki alanda yağış eksikliği, sıcak yaz öncesi zayıf su havzaları bu yağmurlarla besleniyor. Açık arazilerde toprağı sulayıp geçen yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor.
Bu havalara dışarıda yakalanırsak kapalı bir yere geçmeye, bunu yapamıyorsak ağaç diplerinden uzak durmaya çalışalım. Yıldırım düşmesi tehlikesi Anadolu genelinde birkaç gün daha sürecek.
İstanbul’da kuvvetli olmasa da aralıklı yağmur var. Gelecek 2 gün hava bulutlu, rüzgar kuzeydoğudan kuvvetlice esiyor. Hissedilen sıcaklıklar gündüz 15°C gece 12°C civarında seyrediyor.
İstanbul’da hafta sonu güneş daha uzun görünecek, hava biraz daha açık olacak. Hava soğuyunca bahar mevsimine uygun giysilere döndük, mevsim normalleri dediğimiz sıcaklıklar aslında bunlar. Marmara’da ve İstanbul’da mayıs ayının ilk haftası da benzer şekilde serin geçecek.
Türkiye’de ilkbahar yağışları Marmara’da zayıf, İç Anadolu’da kuvvetli biçimde sürerken Güney Ege’de havalar yaz gibi sıcak, yağmur damlası yok. İzmir, Muğla ve Antalya’nın batısındaki kuraklık sürüyor. Yaz mevsiminin yine çok sıcak geçeceği hesaba katılırsa bu alandaki su yönetimi ve su tasarrufu konuları fazladan ilgi istiyor.
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı hava İstanbul’da bulutlu, şehrin Boğaziçi çevresinde zayıf yağmur ihtimali olsa da çoğunlukla bugün olduğu gibi kapalı ve kuru geçebilir.
Ankara’da bugün kuvvetli beklenen yağış, 1 Mayıs’ta daha zayıf haliyle sürecek görünüyor. Başkentte yarın 9 ila 16 saatleri arası lokal yağmur geçişleri görülür.