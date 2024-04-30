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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'e hoca dayanmıyor! 34 haftada 28 teknik direktör... - Futbol Haberleri

        Süper Lig'e hoca dayanmıyor! 34 haftada 28 teknik direktör...

        Trendyol süper lig'in 34 haftasında haftasında 28 teknik direktör görevinden ayrıldı. İşte o isimler...

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        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 13:15 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:19
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        1

        EMRE BELÖZOĞLU - BAŞAKŞEHİR

        Görevden ayrılış tarihi: 3 Eylül 2023

        Yerine gelen: Çağdaş Atan

        2

        ERDAL GÜNEŞ - GAZİANTEP FK

        Görevden ayrılış tarihi: 4 Eylül 2023

        Yerine gelen: Marius Sumudica

        3

        ÇAĞDAŞ ATAN - KAYSERİSPOR

        Görevden ayrılış tarihi: 6 Eylül 2023

        Yerine gelen: Recep Uçar

        4

        FATİH TEKKE - İSTANBULSPOR

        Görevden ayrılış tarihi: 25 Eylül 2023

        Yerine gelen: Olcay Demir

        5

        HÜSEYİN EROĞLU - SAMSUNSPOR

        Görevden ayrılış tarihi: 27 Eylül 2023

        Yerine gelen: Markus Gisdol

        6

        TOLUNAY KAFKAS - ANKARAGÜCÜ

        Görevden ayrılış tarihi: 2 Ekim 2023

        Yerine gelen: Emre Belözoğlu

        7

        ŞENOL GÜNEŞ - BEŞİKTAŞ

        Görevden ayrılış tarihi: 6 Ekim 2023

        Yerine gelen: Burak Yılmaz

        8

        OSMAN ÖZKÖYLÜ - PENDİKSPOR

        Görevden ayrılış tarihi: 9 Ekim 2023

        Yerine gelen: Ivo Vieira

        9

        OLCAY DEMİR - İSTANBULSPOR

        Görevden ayrılış tarihi: 10 Ekim 2023

        Yerine gelen: Hakan Yakın

        10

        NENAD BJELICA - TRABZONSPOR

        Görevden ayrılış tarihi: 12 Ekim 2023

        Yerine gelen: Abdullah Avcı

        11

        ALEKSANDAR STANOJEVIC - KONYASPOR

        Görevden ayrılış tarihi: 22 Ekim 2023

        Yerine gelen: Hakan Keleş

        12

        ÖMER ERDOĞAN - ALANYASPOR

        Görevden ayrılış tarihi: 29 Ekim 2023

        Yerine gelen: Fatih Tekke

        13

        BURAK YILMAZ - BEŞİKTAŞ

        Görevden ayrılış tarihi: 10 Kasım 2023

        Yerine gelen: Rıza Çalımbay

        14

        KEMAL ÖZDEŞ - KASIMPAŞA

        Görevden ayrılış tarihi: 27 Kasım 2023

        Yerine gelen: Sami Uğurlu

        15

        PATRICK KLUIVERT - ADANA DEMİRSPOR

        Görevden ayrılış tarihi: 4 Aralık 2023

        Yerine gelen: Hikmet Karaman

        16

        ALPARSLAN ERDEM - FATİH KARAGÜMRÜK

        Görevden ayrılış tarihi: 11 Aralık 2023

        Yerine gelen: Şota Arveladze

        17

        RIZA ÇALIMBAY - BEŞİKTAŞ

        Görevden ayrılış tarihi: 21 Aralık 2023

        Yerine gelen: Fernando Santos

        18

        SERVET ÇETİN - SİVASSPOR

        Görevden ayrılış tarihi: 30 Aralık 2023

        Yerine gelen: Bülent Uygun

        19

        NURİ ŞAHİN - ANTALYASPOR

        Görevden ayrılış tarihi: 31 Aralık 2023

        Yerine gelen: Sergen Yalçın

        20

        HAKAN KELEŞ - KONYASPOR

        Görevden ayrılış tarihi: 11 Ocak 2024

        Yerine gelen: Fahrudin Omerovic

        21

        SERKAN DAMLA - ADANA DEMİRSPOR

        Görevden ayrılış tarihi: 18 Ocak 2024

        Yerine gelen: Hikmet Karaman

        22

        HAKAN YAKIN - İSTANBULSPOR

        Görevden ayrılış tarihi: 19 Ocak 2024

        Yerine gelen: Osman Zeki Korkmaz

        23

        RECEP UÇAR - KAYSERİSPOR

        Görevden ayrılış tarihi: 27 Ocak 2024

        Yerine gelen: Burak Yılmaz

        24

        IVO VIEIRA - PENDİKSPOR

        Görevden ayrılış tarihi: 29 Şubat 2024

        Yerine gelen: İbrahim Üzülmez

        25

        MARIUS SUMUDICA - GAZİANTEP FK

        Görevden ayrılış tarihi: 6 Mart 2024

        Yerine gelen: Selçuk İnan

        26

        ŞOTA ARVELADZE - KARAGÜMRÜK

        Görevden ayrılış tarihi: 10 Mart 2024

        Yerine gelen: Tolunay Kafkas

        27

        FERNANDO SANTOS - BEŞİKTAŞ

        Görevden ayrılış tarihi: 13 Nisan 2024

        Yerine gelen: Serdar Topraktepe

        28

        FAHRUDIN OMEROVIC - KONYASPOR

        Görevden ayrılış tarihi: 29 Nisan 2024

        Yerine gelen: Ali Çamdalı

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