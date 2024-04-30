Süper Lig'e hoca dayanmıyor! 34 haftada 28 teknik direktör...
Trendyol süper lig'in 34 haftasında haftasında 28 teknik direktör görevinden ayrıldı. İşte o isimler...
EMRE BELÖZOĞLU - BAŞAKŞEHİR
Görevden ayrılış tarihi: 3 Eylül 2023
Yerine gelen: Çağdaş Atan
ERDAL GÜNEŞ - GAZİANTEP FK
Görevden ayrılış tarihi: 4 Eylül 2023
Yerine gelen: Marius Sumudica
ÇAĞDAŞ ATAN - KAYSERİSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 6 Eylül 2023
Yerine gelen: Recep Uçar
FATİH TEKKE - İSTANBULSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 25 Eylül 2023
Yerine gelen: Olcay Demir
HÜSEYİN EROĞLU - SAMSUNSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 27 Eylül 2023
Yerine gelen: Markus Gisdol
TOLUNAY KAFKAS - ANKARAGÜCÜ
Görevden ayrılış tarihi: 2 Ekim 2023
Yerine gelen: Emre Belözoğlu
ŞENOL GÜNEŞ - BEŞİKTAŞ
Görevden ayrılış tarihi: 6 Ekim 2023
Yerine gelen: Burak Yılmaz
OSMAN ÖZKÖYLÜ - PENDİKSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 9 Ekim 2023
Yerine gelen: Ivo Vieira
OLCAY DEMİR - İSTANBULSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 10 Ekim 2023
Yerine gelen: Hakan Yakın
NENAD BJELICA - TRABZONSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 12 Ekim 2023
Yerine gelen: Abdullah Avcı
ALEKSANDAR STANOJEVIC - KONYASPOR
Görevden ayrılış tarihi: 22 Ekim 2023
Yerine gelen: Hakan Keleş
ÖMER ERDOĞAN - ALANYASPOR
Görevden ayrılış tarihi: 29 Ekim 2023
Yerine gelen: Fatih Tekke
BURAK YILMAZ - BEŞİKTAŞ
Görevden ayrılış tarihi: 10 Kasım 2023
Yerine gelen: Rıza Çalımbay
KEMAL ÖZDEŞ - KASIMPAŞA
Görevden ayrılış tarihi: 27 Kasım 2023
Yerine gelen: Sami Uğurlu
PATRICK KLUIVERT - ADANA DEMİRSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 4 Aralık 2023
Yerine gelen: Hikmet Karaman
ALPARSLAN ERDEM - FATİH KARAGÜMRÜK
Görevden ayrılış tarihi: 11 Aralık 2023
Yerine gelen: Şota Arveladze
RIZA ÇALIMBAY - BEŞİKTAŞ
Görevden ayrılış tarihi: 21 Aralık 2023
Yerine gelen: Fernando Santos
SERVET ÇETİN - SİVASSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 30 Aralık 2023
Yerine gelen: Bülent Uygun
NURİ ŞAHİN - ANTALYASPOR
Görevden ayrılış tarihi: 31 Aralık 2023
Yerine gelen: Sergen Yalçın
HAKAN KELEŞ - KONYASPOR
Görevden ayrılış tarihi: 11 Ocak 2024
Yerine gelen: Fahrudin Omerovic
SERKAN DAMLA - ADANA DEMİRSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 18 Ocak 2024
Yerine gelen: Hikmet Karaman
HAKAN YAKIN - İSTANBULSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 19 Ocak 2024
Yerine gelen: Osman Zeki Korkmaz
RECEP UÇAR - KAYSERİSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 27 Ocak 2024
Yerine gelen: Burak Yılmaz
IVO VIEIRA - PENDİKSPOR
Görevden ayrılış tarihi: 29 Şubat 2024
Yerine gelen: İbrahim Üzülmez
MARIUS SUMUDICA - GAZİANTEP FK
Görevden ayrılış tarihi: 6 Mart 2024
Yerine gelen: Selçuk İnan
ŞOTA ARVELADZE - KARAGÜMRÜK
Görevden ayrılış tarihi: 10 Mart 2024
Yerine gelen: Tolunay Kafkas
FERNANDO SANTOS - BEŞİKTAŞ
Görevden ayrılış tarihi: 13 Nisan 2024
Yerine gelen: Serdar Topraktepe