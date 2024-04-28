Kütahya'da "İnovatif Tıp ve Yapay Zeka Kongresi" yapıldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (KSBÜ), İnovatif Tıp ve Yapay Zeka Kongresi yapıldı.

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin'in Tıp Fakültesi'nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, teknolojinin sağlıkla ilişkisinin önemli olduğunu, geleceğin sağlık stratejisi bağlamında kongrenin çok değerli olduğunu söyledi.

Kongre Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Can Özlü de sağlıkta yapay zekanın günümüzde giderek artan bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Yapay zekanın büyük veri analizi, makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi teknolojileri kullanarak sağlık sektöründe çeşitli alanlarda önemli katkılar sağladığını belirten Özlü, şöyle konuştu:

"Örneğin, teşhis ve tedavi süreçlerinde yapay zeka tabanlı sistemler, hastalıkların erken teşhis edilmesine ve daha etkili tedavi planlarının oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra, sağlık kayıtlarının yönetimi, hasta izleme ve hastane operasyonları gibi alanlarda da yapay zeka uygulamaları büyük kolaylıklar sağlamaktadır." Özlü, sağlıkta yapay zekanın hem sağlık profesyonellerinin hem de hastaların yaşamlarını kolaylaştırıcı ve iyileştirici bir rol oynadığını vurguladı. KSBÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen kongreye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Emel Koçak, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Emre Aydın ile akademisyenlerin yanı sıra yurt içinden ve yurt dışından birçok bilim adamı katıldı.