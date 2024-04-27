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        Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da başladı

        Türkiye Halk Oyunları Federasyonunca düzenlenen "Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası", 23 ilden 959 öğrencinin katılımıyla Kütahya'da yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 15:54 Güncelleme: 27.04.2024 - 15:54
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        Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da başladı
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        Türkiye Halk Oyunları Federasyonunca düzenlenen "Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası", 23 ilden 959 öğrencinin katılımıyla Kütahya'da yapılıyor.

        Okul spor faaliyetleri kapsamında Kütahya Yeni Spor Salonu'nda başlayan etkinliğe, Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Bayburt, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Isparta, İstanbul, Kars, Kırklareli, Kilis, Konya, Kütahya, Trabzon, Tokat, Ordu, Samsun ve Van'dan 36 ekip katılıyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Turhan Yavuz, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tüm renklerini Kütahya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

        Halk oyunlarının Türkiye'nin mozaiği olduğunu belirten Yavuz, "Zeybek denilince akla Ege, halay denilince Doğu ve Güneydoğu Anadolu, horon denilince Karadeniz gelmektedir, Bu da Türkiye'nin ne kadar zengin bir kültüre sahip olduğunun göstergesidir. Halk oyunlarını diğer branşlarımızdan ayıran en önemli özellik, şehrin, bölgenin, yörenin kültürünü sergilemesi, yansıtması, tarihimiz, geleneğimiz, örfümüz ve geçmişimizle ilgili motifler taşımasıdır." dedi.

        Gözetmenler eşliğinde performanslarını sergileyen halk oyunları ekiplerini çok sayıda davetli izledi.

        Etkinlik yarın geleneksel sahne düzenlemeliler kategori yarışması ile sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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