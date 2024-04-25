Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da performans sanatçısı Cebrailoğlu'ndan canlı gösteri

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Özel Ressam Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde düzenlenen "Özbekistan'dan Bahar Nefesi Çalıştayı" kapsamında, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Performans Sanatçısı Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu, canlı performans sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 16:29 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da performans sanatçısı Cebrailoğlu'ndan canlı gösteri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Özel Ressam Ahmet Yakupoğlu Müzesi’nde düzenlenen "Özbekistan’dan Bahar Nefesi Çalıştayı" kapsamında, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Performans Sanatçısı Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu, canlı performans sergiledi.

        Cebrailoğlu, dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen Ahmet Yakupoğlu’nun Maltepe Mahallesi’ndeki evinin önünde oluşturulan platformda müzik eşliğinde soyut resim yaptı.

        Cebrailoğlu’nun performansını çalıştaya katılan akademisyenlerin yanı sıra Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de ilgi ile izledi.

        Cebrailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, merhum ressam Ahmet Yakupoğlu anısında ve çalıştaya katkı sunmak amacıyla resim yaptığını söyledi.

        Çalıştayın oldukça verimli geçtiğini belirten Cebrailoğlu, "Türkiye ve Özbekistan arasında zaten bir kültür birlikteliği var. Bu çalıştayla oluşan kadim kültür köprüsü daha da pekişmiş oldu. Ben de bir performans çalışmamla çalıştayda yer aldım. Resim performansımda reflekslerimi yansıtmaya çalıştım. Kütahya’da gezerken gördüklerimi, duygularımı, Ahmet Yakupoğlu’nu düşünürken onun o zengin sanat dünyasını soyut ve spontane bir şekilde, biraz caz ve doğaçlama yaparak böyle bir performans sergiledim." diye konuştu.

        Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesinden performansı izlemek için resim bölümü öğrencisi Medine Çetin, ilk kez böyle bir canlı resim performansı izlediğini, sanatçının renkleri tuale aktarışını çok beğendiğini dile getirdi.

        Öğrencilerden Seren Kumsal Kaptan da sanatçıyı izlerken adeta kendi duygularının yansıtılışını izlediğini ve çok etkilendiğini ifade etti.

        Öte yandan, çalıştay kapsamında Özbek sanatçılar ile Cebrailoğlu’nun yaptığı eserler Maltepe Mahallesi'ndeki Ressam Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde sergilenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        "Toz taşınımında mümkün olduğunca dışarı çıkmayın" uyarısı!
        "Toz taşınımında mümkün olduğunca dışarı çıkmayın" uyarısı!
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı

        Benzer Haberler

        Kütahya'da ruhsatlı silahlarını çalınmış gibi gösterip satan 6 şüpheli yaka...
        Kütahya'da ruhsatlı silahlarını çalınmış gibi gösterip satan 6 şüpheli yaka...
        Kütahya'da silah kaçakçılarına operasyon; 6 gözaltı
        Kütahya'da silah kaçakçılarına operasyon; 6 gözaltı
        Heritage İstanbul'da Aizanoi Antik Kenti tanıtılacak
        Heritage İstanbul'da Aizanoi Antik Kenti tanıtılacak
        Kütahyalı ünlü çini ustası merhum Sıtkı Olçar'ın kızı miniklere çini yapımı...
        Kütahyalı ünlü çini ustası merhum Sıtkı Olçar'ın kızı miniklere çini yapımı...
        GÜNCELLEME - Kütahya, Bursa ve Yalova'daki okullardan bilgisayar çalan şüph...
        GÜNCELLEME - Kütahya, Bursa ve Yalova'daki okullardan bilgisayar çalan şüph...
        Kütahya, Bursa ve Yalova'daki okullardan bilgisayar çalan şüpheli yakalandı
        Kütahya, Bursa ve Yalova'daki okullardan bilgisayar çalan şüpheli yakalandı