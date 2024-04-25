Kütahya'da performans sanatçısı Cebrailoğlu'ndan canlı gösteri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Özel Ressam Ahmet Yakupoğlu Müzesi’nde düzenlenen "Özbekistan’dan Bahar Nefesi Çalıştayı" kapsamında, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Performans Sanatçısı Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu, canlı performans sergiledi.

Cebrailoğlu, dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen Ahmet Yakupoğlu’nun Maltepe Mahallesi’ndeki evinin önünde oluşturulan platformda müzik eşliğinde soyut resim yaptı.

Cebrailoğlu’nun performansını çalıştaya katılan akademisyenlerin yanı sıra Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de ilgi ile izledi.

Cebrailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, merhum ressam Ahmet Yakupoğlu anısında ve çalıştaya katkı sunmak amacıyla resim yaptığını söyledi.

Çalıştayın oldukça verimli geçtiğini belirten Cebrailoğlu, "Türkiye ve Özbekistan arasında zaten bir kültür birlikteliği var. Bu çalıştayla oluşan kadim kültür köprüsü daha da pekişmiş oldu. Ben de bir performans çalışmamla çalıştayda yer aldım. Resim performansımda reflekslerimi yansıtmaya çalıştım. Kütahya’da gezerken gördüklerimi, duygularımı, Ahmet Yakupoğlu’nu düşünürken onun o zengin sanat dünyasını soyut ve spontane bir şekilde, biraz caz ve doğaçlama yaparak böyle bir performans sergiledim." diye konuştu.