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        Kütahyalı ünlü çini ustası merhum Sıtkı Olçar'ın kızı miniklere çini yapımını anlattı

        UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü verdiği, 2010 yılında vefat eden Kütahyalı ünlü çini ustası Sıtkı Olçar'ın kızı Nida Olçar, babasından öğrendiği çinicilik mesleğini gelecek nesillere aktarmak için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla minik öğrencilerle atölye çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 18:23 Güncelleme: 23.04.2024 - 18:23
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        Kütahyalı ünlü çini ustası merhum Sıtkı Olçar'ın kızı miniklere çini yapımını anlattı
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        UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü verdiği, 2010 yılında vefat eden Kütahyalı ünlü çini ustası Sıtkı Olçar'ın kızı Nida Olçar, babasından öğrendiği çinicilik mesleğini gelecek nesillere aktarmak için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla minik öğrencilerle atölye çalışması yaptı.

        Kütahya Belediyesi Sıtkı Olçar Çini Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Nida Olçar, çini yapım aşamalarıyla çini fırçasının özelliklerini anlattığı öğrencilerle birlikte çini desenli kitap ayracı yaptı.

        Miniklere, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve eşleri eşlik etti.

        Misafirlerine müzeyi gezdiren Olçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 124nci kez çocuk atölyesi etkinliğini düzenlediklerini belirtti.

        Olçar, şunları kaydetti:

        "Buradaki çalışmada çocukların Kütahya çinisiyle bağ kurmasını hedefledik. Onlarda çini hakkında özel bir iz bırakmak istedik. Kütahya'mızın dünyaca ünlü çinisini miniklerimize tanıtmak ve bu sayede çinimizi gelecek kuşaklara aktarmanın yanı sıra çocukların dünyasına dokunarak onların hayal gücü ve yaratıcılıklarını, hatta içlerinde yaşayan Picassoları çıkarmayı amaç edinerek gönüllerinde iz bırakmayı istiyoruz."

        Olçar, etkinlik kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının 23 Nisan dolayısıyla özel hediyelerini de çocuklara takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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