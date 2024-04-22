Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde, "Özbekistan'dan Bahar Nefesi Çalıştayı" başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) "Özbekistan'dan Bahar Nefesi Çalıştayı" düzenlendi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Ressam Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde düzenlenen çalıştayın açılış programında yaptığı konuşmada, Türklerin dilde, fikirde, sanatta, kültürde birlik olması gerektiğini söyledi.

Çalıştayın birlikteliği pekiştirmek adına önemli olduğunu belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu:

"Kütahya'mızda çok değerli bir ressamın, suyun, çiçeklerin, lalenin, gülün ressamı Ahmet Yakupoğlu’nun vakıf binasında bu önemli faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bizi birleştirecek, bizi dost edecek, baktıkça insanlık tarihindeki hikayemizi hatırlatacak ve bundan sonra bir olmak, iri olmak ve diri olmak için neler yapmamız gerektiğini bize ilham edecek çok müstesna eserler bugün burada sergileniyor."

Kızıltoprak, çalıştayın Özbekistan Sanat Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından da desteklendiğini aktardı. Özbekistanlı ressam Rustam Hudayberganov da Türkiye'de ve kültür sanat şehri Kütahya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özbekistan Sanat Akademisi hakkında bilgiler veren Hudayberganov, "Enstitümüzde dünya çapında ressamlar yetişmiştir. Günümüzde de öğrencilerimize de bu bilgi ve birikimi aktarmaya devam ediyoruz. Enstitümüzde var olan 40 bölümde gençlerimize özel bir ayrıcalık vardır. Enstitümüz ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi arasında işbirliğinin de devam etmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.