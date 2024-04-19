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        Kütahya'da eğitimlerini tamamlayan sözleşmeli erler yemin etti

        KÜTAHYA Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda eğitimlerini tamamlayan 289 sözleşmeli er için yemin töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:54 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:55
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        Kütahya'da eğitimlerini tamamlayan sözleşmeli erler yemin etti
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        KÜTAHYA Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda eğitimlerini tamamlayan 289 sözleşmeli er için yemin töreni düzenlendi. Erler, törenin ardından aileleriyle hasret giderdi.

        Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda 2024-S1 dönemi sözleşmeli erler için gerçekleştirilen yemin törenine Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile askerlerin aileleri katıldı. Eğitimlerini tamamlayan 289 asker yemin etti. Korgeneral Gür ve Tuğgeneral Baş, eğitimlerini başarıyla tamamlayan erler ve ailelerine teşekkür belgesi ve hediye verdi.

        Tuğgeneral Mustafa Baş, ailelere ve erlere seslenerek, yemin töreninin manevi değerine dikkat çekti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı tek tugay komutanlığının Kütahya’da olduğunu dile getiren Baş, “Değerli konuklar, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı insan odaklı yönetim anlayışı ile sadece er ve erbaşlara değil, geleceğin komutan, lider ve yöneticilerine temel askerlik eğitimi veren ve kendisine çok özel sorumluluklar yüklenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın tek tugay komutanlığıdır. Bu bilinç ile icra edilen ant içme törenleri milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, vatana ve millete bağlılığın şeref sözü ile perçinlendiği, ülkemiz için canımızı seve seve vereceğimizin haykırıldığı çok özel anlardır. Sizlerin varlığı ile bu törenlerin anlam ve coşkusu daha da büyümekte, heyecanı bir kat daha artmaktadır. Karşınızda büyük bir heyecan ve onurla duran 2024-S1 dönemi sözleşmeli erlerimiz vatanın dört bir yanından gelerek kutsal asker ocağında silah arkadaşı olmanın bilincine ve hazzına varmaktadırlar. Biraz önce ettikleri yemin ile de birer sözleşmeli er olarak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı saflarına katıldılar. Sizler bu evlatlarımızın andına şahitlik ederek, bu gururu onlarla paylaştınız ve sevinçlerine ortak oldunuz. Ettikleri bu yemin askerlik mesleğine yürekten bağlanıştır. Teminatı şeref ve bedeli gerektiğinde vatan uğrunda gazi veya şehit olmaktır” diye konuştu.

        Törenin ardından erler, aileleri ve çocuklarıyla bir araya gelerek özlem giderdi. Eğitim için Konya’dan gelen sözleşmeli er Uğur Gökülü, “Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na katılmaktan gurur duyuyorum. Görevimi en iyi şekilde yapacağıma kendime inancım tamdır. Komutanlarım sağ olsunlar, var olsunlar bizlere çok yardımcı oldular. Mutluyum. Eşim, abim, çocuğum burada” dedi. Uğur Gökülü’nün eşi Kevser Gökülü ise “Çok güzel bir duygu. Unutulmayacak bir an. Çok mutluyuz. Bize bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

        Üç günlük bebeğiyle hasret gideren sözleşmeli Er Alim Ayyıldız da “Hava Kuvvetlerine katıldığım için gururluyum. Komutanlarımız çok yardımcı oldular. Eğitimimiz çok güzel geçti. 23 günlük bebeğim var. Eğitimim daha önemli olduğu için bırakıp gitmemiştim” ifadelerini kullandı.

        Sözleşmeli er Soner Korucu, “Çok gururlu ve onurlu hissediyorum. Hava Kuvvetlerinin çelik kanatları altında olmaktan çok mutluyum. İnşallah ilerleyen yıllarda daha iyi yerlerde görev yapacağımı düşünüyorum” dedi. Eşi Duygu Korucu da “Çok gururlu ve onurluyum. Uzun zamandır çok istiyordu. O da çok şükür nasip oldu” diye konuştu.

        Programın ardından Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür ve Tuğgeneral Mustafa Baş, sözleşmeli erler için düzenlenen kokteylde ailelerle sohbet etti.

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