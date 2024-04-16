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        Gediz'de orman yangınında 2 hektar alan küle döndü

        KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınında, 2 hektar karaçam alanı küle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 23:42 Güncelleme: 16.04.2024 - 23:45
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        Gediz'de orman yangınında 2 hektar alan küle döndü
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        KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangınında, 2 hektar karaçam alanı küle döndü.

        Yangın, öğlen saatlerinde Gediz’in Köpenez köyü yakınlarında Doğankaya mevkisindeki ormanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yükselen dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, arazöz ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yangına Gediz Orman İşletme Müdürlüğü, Gediz Belediyesi ve çevre itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın, yapılan çalışmalarının ardından yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Yangında 2 hektarlık karaçam alanının zarar gördüğü belirlenirken, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

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