Kütahya'da imamın motosikletini çalan 2 zanlı tutuklandı

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, motosikleti çalan şüphelilerin E.Y. (17) ve A.K. (17) olduğunu belirledi.

Kütahya'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, iki zanlı tutuklandı.

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