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        Kütahya'da imamın motosikletini çalan 2 zanlı tutuklandı

        Kütahya'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, iki zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:12 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:12
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        Kütahya'da imamın motosikletini çalan 2 zanlı tutuklandı
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        Kütahya'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, iki zanlı tutuklandı.

        Cedit Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bir cami imamının motosikletinin çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, motosikleti çalan şüphelilerin E.Y. (17) ve A.K. (17) olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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