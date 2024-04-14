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        Kütahya'da drift yapan sürücüye para cezası kesildi

        Kütahya'da drift yaparken havadan drone ile görüntülenen sürücüye, 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 11:29 Güncelleme: 14.04.2024 - 11:29
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        Kütahya'da drift yapan sürücüye para cezası kesildi
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        Kütahya'da drift yaparken havadan drone ile görüntülenen sürücüye, 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

        Fuat Paşa Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde bir otomobilin drif yaptığı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine, bölgeye trafik polisleri sevk edildi.

        Ekipler meydanda drif yaptıktan sonra ayrılan 07 VHB 40 plakalı otomobili, birkaç sokak ötede park halinde buldu.

        Sürücüye, ilgili trafik ihlali maddesinden 32 bin 233 lira idari para cezası uygulandı.

        Öte yandan sürücünün otomobiliyle drift yapması drone ile havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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