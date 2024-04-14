Kütahya'da drift yapan sürücüye para cezası kesildi

Sürücüye, ilgili trafik ihlali maddesinden 32 bin 233 lira idari para cezası uygulandı.

Fuat Paşa Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde bir otomobilin drif yaptığı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine, bölgeye trafik polisleri sevk edildi.

Kütahya'da drift yaparken havadan drone ile görüntülenen sürücüye, 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

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