Kütahya'da 3 çocuğunu dilendiren kadın hakkında işlem başlatıldı
Kütahya'da, küçük yaşta 10 ve 13 yaşları arası 3 çocuğunu dilendiren kadınla ilgili yasal işlem yapıldı.
Kütahya'da, küçük yaşta 10 ve 13 yaşları arası 3 çocuğunu dilendiren kadınla ilgili yasal işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Servi Mahallesi'ndeki kafeler bölgesinde B.Ü. (11), Z.Ü. (13) ve G.Ü. (10) dilencilik yaparken yakaladı.
Çocuklar, doktor raporunun ardından Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Küçük yaştaki üç çocuğunu dilendirdiği tespit edilen anne İpek Ü. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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