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        Kütahya'da 3 çocuğunu dilendiren kadın hakkında işlem başlatıldı

        Kütahya'da, küçük yaşta 10 ve 13 yaşları arası 3 çocuğunu dilendiren kadınla ilgili yasal işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 15:31 Güncelleme: 11.04.2024 - 15:31
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        Kütahya'da 3 çocuğunu dilendiren kadın hakkında işlem başlatıldı
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        Kütahya'da, küçük yaşta 10 ve 13 yaşları arası 3 çocuğunu dilendiren kadınla ilgili yasal işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Servi Mahallesi'ndeki kafeler bölgesinde B.Ü. (11), Z.Ü. (13) ve G.Ü. (10) dilencilik yaparken yakaladı.

        Çocuklar, doktor raporunun ardından Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Küçük yaştaki üç çocuğunu dilendirdiği tespit edilen anne İpek Ü. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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