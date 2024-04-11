Kütahya'da 3 çocuğunu dilendiren kadın hakkında işlem başlatıldı

Küçük yaştaki üç çocuğunu dilendirdiği tespit edilen anne İpek Ü. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kütahya'da, küçük yaşta 10 ve 13 yaşları arası 3 çocuğunu dilendiren kadınla ilgili yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.