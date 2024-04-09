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        Kütahya'da şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

        Kütahya'da protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 18:46 Güncelleme: 09.04.2024 - 18:46
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        Kütahya'da şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
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        Kütahya’da protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret etti.

        Öğleden sonra Hava ve Polis Şehitliği’ne gelen şehit aileleri ve gaziler, Türk bayraklarıyla donatılmış kabirlerin bakımlarını yaptı.

        İl Müftülüğü görevlileri, şehitler için Kur'an-ı Kerim okurken Müftü İrfan Açık da dua etti.

        Kütahya Valisi Musa Işın, yaptığı açıklamada, her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda da şehit kabirlerine ziyarette bulunduklarını ve onlara dua ettiklerini belirtti.

        Vali Işın ve beraberindeki heyet, kabirlere karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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