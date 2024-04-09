Kütahya'da şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Kütahya’da protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret etti.

Öğleden sonra Hava ve Polis Şehitliği’ne gelen şehit aileleri ve gaziler, Türk bayraklarıyla donatılmış kabirlerin bakımlarını yaptı.

İl Müftülüğü görevlileri, şehitler için Kur'an-ı Kerim okurken Müftü İrfan Açık da dua etti.

Kütahya Valisi Musa Işın, yaptığı açıklamada, her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda da şehit kabirlerine ziyarette bulunduklarını ve onlara dua ettiklerini belirtti.