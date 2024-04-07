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        Geçersiz oyların yeniden sayıldığı Kütahya'da sonuç değişmedi

        KÜTAHYA'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından MHP'nin itirazı üzerine geçersiz oylar yeniden sayıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 12:31 Güncelleme: 07.04.2024 - 12:35
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        Geçersiz oyların yeniden sayıldığı Kütahya'da sonuç değişmedi
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        KÜTAHYA’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından MHP’nin itirazı üzerine geçersiz oylar yeniden sayıldı. CHP'li Eyüp Kahveci’nin 602 oy farkıyla kazandığı ilçede fark 571’e düştü ancak sonuç değişmedi.

        Kütahya’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712 oy aldı. Mevcut Belediye Başkanı ve MHP’nin adayı Alim Işık ise 40 bin 110 oyda kaldı. Aradaki fark ise 602 oldu. AK Parti ve MHP’nin geçersiz oyların yeniden sayılması talebi İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. YSK’nın kararıyla Kütahya Adliyesi’nde geçersiz 5 bin 659 oy yeniden sayıldı. Adliyede dün saat 140.00’de başlayan yeniden sayım yaklaşık 13 saat sürdü. Sayımda CHP’li Eyüp Kahveci’nin oyu 40 bin 739’a, MHP’li Alim Işık’ın oyu 40 bin 168’e, AK Parti’li Kamil Saraçoğlu’nun oyu ise 38 bin 146’ya yükseldi. CHP ile MHP adayları arasındaki 602 olan fark, sayım sonrası 571’e düştü ancak sonuç değişmedi ve Eyüp Kahveci, Kütahya Belediye Başkanı oldu.

        CHP Kütahya İl Başkanlığı sosyal medyadan sayım sonucunu açıklayıp, “Geçersiz oyların tekrar sayılması sonucu, Kütahya Belediye Başkanlığı’nı 571 farkla adayımız Sayın Eyüp Kahveci kazanmıştır. Partimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun” paylaşımı yaptı.

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