Geçersiz oyların yeniden sayıldığı Kütahya'da belediye başkanlığı seçim sonucu değişmedi

Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz edilmesi üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasının ardından sıralama değişmedi.

MHP İl Başkanlığının itirazını değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, 142 bin 770 seçmenin oy kullandığı 549 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Karar doğrultusunda, Kütahya Adliyesi'ndeki Merkez İlçe Seçim Kurulunda geçersiz 5 bin 659 oy yeniden sayıldı.

Yaklaşık 12 saat süren sayım sonucu CHP adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 40 bin 739'a, MHP adayı Alim Işık'ın oyu da 40 bin 168'e yükseldi. Aradaki fark ise 602'den 571'e düştü.