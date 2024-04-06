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        Geçersiz oyların yeniden sayıldığı Kütahya'da belediye başkanlığı seçim sonucu değişmedi

        Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz edilmesi üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasının ardından sıralama değişmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 17:08 Güncelleme: 06.04.2024 - 17:08
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        Geçersiz oyların yeniden sayıldığı Kütahya'da belediye başkanlığı seçim sonucu değişmedi
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        Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz edilmesi üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasının ardından sıralama değişmedi.

        MHP İl Başkanlığının itirazını değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, 142 bin 770 seçmenin oy kullandığı 549 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

        Karar doğrultusunda, Kütahya Adliyesi'ndeki Merkez İlçe Seçim Kurulunda geçersiz 5 bin 659 oy yeniden sayıldı.

        Yaklaşık 12 saat süren sayım sonucu CHP adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 40 bin 739'a, MHP adayı Alim Işık'ın oyu da 40 bin 168'e yükseldi. Aradaki fark ise 602'den 571'e düştü.

        Sayılan geçersiz oylarla AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu'nun oyu 154, Alim Işık'ın oyu 58, CHP'nin adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 27 arttı.

        İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım sonucunda Kahveci, yine ilk sırada yer aldı.

        Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre 137 bin 111 oyun geçerli, 5 bin 659 oyun geçersiz sayıldığı kentte CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık 40 bin 110, AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu 37 bin 992 oy almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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