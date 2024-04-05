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        Simav'ın ilk kadın belediye başkanı Kübra Tekel Aktulun göreve başladı

        MHP'den Simav Belediye Başkanı seçilen Kübra Tekel Aktulun, görevi Fatih Kalay'dan devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 13:06 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:06
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        Simav'ın ilk kadın belediye başkanı Kübra Tekel Aktulun göreve başladı
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        MHP'den Simav Belediye Başkanı seçilen Kübra Tekel Aktulun, görevi Fatih Kalay'dan devraldı.

        Aktulun, belediye binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Simav'ın ilk seçilen kadın belediye başkanı olduğunu söyledi.

        Yüksek inşaat mühendisi olarak mesleki tecrübelerini görevine de yansıtacağını belirten Aktulun, "35 yaşında yüksek inşaat mühendisi bir kadın olarak bu görevi üstlenirken bilgi ve birikimimin yanında yüreğimdeki sevgi ve azimle hareket edeceğim. Yerel yönetimdeki edindiğim deneyimlerle belediye başkanı olarak ilçemize hizmet ederken mühendislik tecrübem bunlara rehber olacak." diye konuştu.

        Aktulun, görevi devraldığı Fatih Kalay'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ise siyasetin bittiği, rozetlerin çıkarıldığı, adaletin öne çıktığı bir aşamaya geçildiğini, Simav'ın marka bir kent olması için hep birlikte gayret göstereceklerini dile getirdi.

        MHP İlçe Başkanı Bayram Yılmaz da Simav'ın daha yaşanılabilir bir kent olması için çalışacaklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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