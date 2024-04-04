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        GÜNCELLEME - Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 20:47 Güncelleme: 04.04.2024 - 20:47
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        GÜNCELLEME - Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kargılı ve Değirmisaz köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 itfaiye aracı sevk edildi.

        Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, karaçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede yaptıkları çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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