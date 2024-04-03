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        Kütahya'da üremek için ormandan gölete gitmeye çalışan kurbağalar kara yolunu aşmak zorunda

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde baharda üremek için ormandan gölete gitmeye çalışan kurbağalar, aşmak zorunda kaldıkları kara yolunda hızla ilerleyen araçların arasından karşıya geçmeye çabalıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:54 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:54
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        Kütahya'da üremek için ormandan gölete gitmeye çalışan kurbağalar kara yolunu aşmak zorunda
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        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde baharda üremek için ormandan gölete gitmeye çalışan kurbağalar, aşmak zorunda kaldıkları kara yolunda hızla ilerleyen araçların arasından karşıya geçmeye çabalıyor.

        Topuk Yayla mevkisindeki ormanlık alanda yaşayan kurbağalar, ilkbaharda çiftleşme döneminin gelmesiyle kara yolundan geçip gölete ulaşmaya çalışıyor.

        Ormandan Topuk Yayla Tabiat Parkı'ndaki Palazoğlu Göleti'ne üremek için göç eden kurbağalar, bu yolculuklarında Domaniç-İnegöl kara yolunu geçmek zorunda kalıyor.

        Yolun karşısına geçmeye çalışan yüzlerce kurbağa ilginç görüntüler oluşturuyor. Bazıları birbirlerinin sırtında yolun karşısına geçmeye çalışırken, bazıları da geceleri fark edilmedikleri için araçların altında ezilerek ölüyor.

        - 5 bin yıllık yolculuk

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Arkeoloji Bölümünce Kütahya merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Seyitömer Höyüğü'nde yürütülen kazılarda, 2010 yılında bir kurbağanın sırtına binmiş iki yavru kurbağa figürlü bir kap bulunmuştu.

        5 bin yıl öncesine ait "ryton" diye bilinen kaptaki figürün, kurbağaların ilkbahar aylarındaki çiftleşme döneminde gruplar halinde araziye dağılmalarıyla ilgili olduğu fark edilmişti.

        Kütahya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen kurbağa figürlü kaptan hareketle kurbağaların çiftleşmek için göç yolculuğunu 5 bin yıldır sürdürdüğü ve dünyada benzer böyle bir buluntu olmadığı sonucuna varılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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