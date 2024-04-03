Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Geçersiz oyların yeniden sayıldığı Emet'te belediye başkanlığı seçim sonucu değişmedi

        Kütahya'nın Emet ilçesinde, AK Parti'nin belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itirazı üzerine geçersiz oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:10 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geçersiz oyların yeniden sayıldığı Emet'te belediye başkanlığı seçim sonucu değişmedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Emet ilçesinde, AK Parti'nin belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itirazı üzerine geçersiz oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi.

        AK Parti Emet İlçe Başkanlığının itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, 6 bin 828 seçmenin oy kullandığı 29 sandıktaki tüm oyların yeniden sayılması talebini reddetti, geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

        Karar doğrultusunda, İlçe Seçim Kurulunda geçersiz 283 oy yeniden sayıldı.

        Sayım sonucunda, MHP'nin adayı Mustafa Koca'nın oyu 2 bin 314, AK Parti adayı Ali Ceyhan'ın oyu ise 2 bin 293'e yükseldi.

        İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım sonucu değiştirmedi.

        Kesin olmayan sonuçlara göre Emet Belediye Başkanlığına MHP'li Mustafa Koca 22 oy farkla seçilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yeniden Atal!
        Yeniden Atal!
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"

        Benzer Haberler

        Kütahya'da MHP, seçim sonuçlarına itiraz etti
        Kütahya'da MHP, seçim sonuçlarına itiraz etti
        Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz
        Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz
        Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz
        Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz
        Kütahya'nın Emet ilçesinde tüm oyların yeniden sayılması için itiraz edildi
        Kütahya'nın Emet ilçesinde tüm oyların yeniden sayılması için itiraz edildi
        Kütahya'da CHP'li Kahveci başkan oldu; MHP 6, CHP 3, AK Parti 2, YRP 1 ilçe...
        Kütahya'da CHP'li Kahveci başkan oldu; MHP 6, CHP 3, AK Parti 2, YRP 1 ilçe...
        Kütahya'daki terk edilmiş köyde tek başına yaşayan vatandaş oyunu kullandı
        Kütahya'daki terk edilmiş köyde tek başına yaşayan vatandaş oyunu kullandı