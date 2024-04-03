Geçersiz oyların yeniden sayıldığı Emet'te belediye başkanlığı seçim sonucu değişmedi

Kesin olmayan sonuçlara göre Emet Belediye Başkanlığına MHP'li Mustafa Koca 22 oy farkla seçilmişti.

Sayım sonucunda, MHP'nin adayı Mustafa Koca'nın oyu 2 bin 314, AK Parti adayı Ali Ceyhan'ın oyu ise 2 bin 293'e yükseldi.

AK Parti Emet İlçe Başkanlığının itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, 6 bin 828 seçmenin oy kullandığı 29 sandıktaki tüm oyların yeniden sayılması talebini reddetti, geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.