Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da MHP, seçim sonuçlarına itiraz etti

        MHP'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bazı sandıklarda usulsüzlükler olduğunu iddia ederek İlçe Seçim Kurulu'na seçim iptali ve yeniden sayım için başvuruda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 17:40 Güncelleme: 02.04.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da MHP, seçim sonuçlarına itiraz etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP’nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde bazı sandıklarda usulsüzlükler olduğunu iddia ederek İlçe Seçim Kurulu’na seçim iptali ve yeniden sayım için başvuruda bulundu.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre, Kütahya’da CHP’li aday Eyüp Kahveci 40 bin 712 oy, mevcut belediye başkanı ve MHP’li aday Alim Işık ise 40 bin 110 oy aldı. 602 oy farkla belediye başkanlığını kaybeden Alim Işık ve beraberindeki heyet, İlçe Seçim Kurulu’nda seçim sonuçlarına itiraz etti. Birçok hukuksuzluk tespit ettiklerini ve bu nedenle öncelikle seçim iptal ile yeniden sayım talep ettiklerini ifade eden Işık, “İtirazlarımıza konu birçok belgeli, tam kanunsuzluk hali olarak mevzuata geçen halleri içeren, dolayısıyla seçimlerin öncelikle iptalini ve ardından da olmuyorsa, tüm sandıkların tekrar sayılmasını gerektiren bulgularımız var. Merkez İlçe Seçim Kurulu’na yaptığımız talep üzerine sandık birleştirme tutanağının hazırlanması sürecinde, yapılan kontroller sonucunda MHP adına girişi yapılmamış çok sayıda oyun tespiti de oy girişlerinde hata yapıldığını göstermiştir. Giriş sırasında da önemli sayıda partimize verilen oyların maalesef sisteme girilmediğini tespit ettik. Öncelikle seçimin iptaline, kabul edilmemesi halinde ise tüm geçerli ve geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verilmesini sayın ilçe seçim kurulumuzdan arz ve talep ediyoruz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Ali Koç ve İsmail Kartal, Ülker Stadı'nda!
        Ali Koç ve İsmail Kartal, Ülker Stadı'nda!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Kulüplere ceza uyarısı!
        Kulüplere ceza uyarısı!
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        Yanındaki mezar 6 Milyon TL'ye satıldı
        Yanındaki mezar 6 Milyon TL'ye satıldı
        Beşiktaş'tan dev kaynak!
        Beşiktaş'tan dev kaynak!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Boşandığı eşiyle ilgili dedikodu iddiası! Kurşun yağmuru!
        Boşandığı eşiyle ilgili dedikodu iddiası! Kurşun yağmuru!
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?

        Benzer Haberler

        Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz
        Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz
        Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz
        Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz
        Kütahya'nın Emet ilçesinde tüm oyların yeniden sayılması için itiraz edildi
        Kütahya'nın Emet ilçesinde tüm oyların yeniden sayılması için itiraz edildi
        Kütahya'da CHP'li Kahveci başkan oldu; MHP 6, CHP 3, AK Parti 2, YRP 1 ilçe...
        Kütahya'da CHP'li Kahveci başkan oldu; MHP 6, CHP 3, AK Parti 2, YRP 1 ilçe...
        Kütahya'daki terk edilmiş köyde tek başına yaşayan vatandaş oyunu kullandı
        Kütahya'daki terk edilmiş köyde tek başına yaşayan vatandaş oyunu kullandı
        Kütahya'da valizlerinde otomatik silah ve çelik yelek ele geçirilen iki şüp...
        Kütahya'da valizlerinde otomatik silah ve çelik yelek ele geçirilen iki şüp...