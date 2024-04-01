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        Kütahya'da CHP'li Kahveci başkan oldu; MHP 6, CHP 3, AK Parti 2, YRP 1 ilçede kazandı

        KÜTAHYA'da Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kesin olmayan resmi sonuçlara göre CHP'li Eyüp Kahveci kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 03:51 Güncelleme: 01.04.2024 - 03:55
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        Kütahya'da CHP'li Kahveci başkan oldu; MHP 6, CHP 3, AK Parti 2, YRP 1 ilçede kazandı
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        KÜTAHYA’da Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kesin olmayan resmi sonuçlara göre CHP’li Eyüp Kahveci kazandı. İlçelerin 3’ünde CHP, 1’inde Yeniden Refah Partisi, 6’sında MHP, 2’sinde ise AK Parti kazandı.

        Kütahya’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların yüzde 29’unu alan CHP'nin adayı Eyüp Kahveci belediye başkanlığını kazandı. İlçelerin 3’ündü CHP, 1’inde Yeniden Refah Partisi, 6’sında MHP, 2’sinde ise AK Parti kazandı.

        EYÜP KAHVECİ

        1968 yılında Ordu’da doğan Eyüp Kahveci, ilköğretimini ve lise öğretimini Ordu Kabadüz okulunda tamamladı. 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden mezun oldu. 2012 yılında Eyüp Kahveci Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’ni kurdu. Kütahya Genç İş Adamları ve Yöneticileri Derneği üyesi olan Kahveci, evli ve 2 çocuk babası.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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