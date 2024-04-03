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        Kütahya'da yaşlı adam merdivenlerde ölü bulundu

        Kütahya'da yaşlı bir kişi, apartman merdivenlerinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:56 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:56
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        Kütahya'da yaşlı adam merdivenlerde ölü bulundu
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        Kütahya'da yaşlı bir kişi, apartman merdivenlerinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

        Sultanbağı Mahallesi Hacı Emin Sokak'taki 3 katlı apartmanda eşinin hastanede tedavi görmesi nedeniyle yalnız ikamet eden 79 yaşındaki Himmet Kaygısız'dan haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çilingir tarafından kapısı açılan apartmana giren ekipler, merdivenlerde Kaygısız'ı hareketsiz halde yatarken buldu.

        Hayatını kaybettiği belirlenen Kaygısız'ın cenazesi, incelemenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Kalp hastası da olduğu öğrenilen Kaygısız'ın ölüm nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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