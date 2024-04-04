Kütahya'da spor ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Bu arada, Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında 53 zanlının tutuklandığı öğrenildi.

Araçta yapılan aramada bir çift spor ayakkabı içine gizlenmiş 169,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.