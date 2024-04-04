Kütahya'da çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı yakalandı
Kütahya'da çok sayıda suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Irak uyruklu zanlı, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.
Kütahya'da çok sayıda suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Irak uyruklu zanlı, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "yağma, hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, ruhsatsız silah bulundurma" gibi suçlardan 45 kaydı bulunan Irak uyruklu Ala Haydar Y'yi Ali Paşa Mahallesi Lise Caddesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlı, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.