Kütahya'da orman yangını çıktı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, karaçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 itfaiye aracı sevk edildi.

Kargılı ve Değirmisaz köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.