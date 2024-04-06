Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da oylar yeniden sayılıyor

        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı üzerine Kütahya'da oyların sayımına yeniden başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 17:08 Güncelleme: 06.04.2024 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da oylar yeniden sayılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı üzerine Kütahya'da oyların sayımına yeniden başlandı.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından MHP İl Başkanlığının itirazını değerlendiren Kütahya İl Seçim Kurulu, Belediye Başkanlığı için geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

        Bunun üzerine CHP tarafından kararın iptali talebiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru yapıldı.

        CHP'nin yaptığı itirazın YSK tarafından reddedilmesinin ardından oyların sayım sürecine geçildi.

        Kütahya Adliyesinde her iki partiden temsilcilerin de katılımıyla başlayan geçersiz oyların yeniden sayım işlemi sürüyor.

        MHP ve CHP'nin il ve merkez ilçe yöneticileri ile partililer ise adliye binasının dışında sayımla ilgili gelişmeleri izliyor.

        Seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre 137 bin 111 oyun geçerli, 5 bin 659 oyun geçersiz sayıldığı kentte CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık 40 bin 110 oy almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        Pazar yerinde 'bomba' paniği! Yakalandı
        Pazar yerinde 'bomba' paniği! Yakalandı
        Beşiktaş'a Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'a Dusan Alimpijevic müjdesi!
        2'si polis 10 kişi yaralanmıştı... Otogar kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı!
        2'si polis 10 kişi yaralanmıştı... Otogar kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        111 yaşındaki dünyanın en yaşlı adamı: Tamamen şans
        111 yaşındaki dünyanın en yaşlı adamı: Tamamen şans
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        Özbek, Göbeklitepe'yi ziyaret etti
        Özbek, Göbeklitepe'yi ziyaret etti
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Cinsel istismar davasında DNA örnekleri unutulmuş!
        Cinsel istismar davasında DNA örnekleri unutulmuş!
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti

        Benzer Haberler

        Kütahya'da 18 yaşında muhtar seçilen genç, görevi selefinden devraldı
        Kütahya'da 18 yaşında muhtar seçilen genç, görevi selefinden devraldı
        18 yaşında muhtar oldu
        18 yaşında muhtar oldu
        Çöp depolama alanında ölü bulundu
        Çöp depolama alanında ölü bulundu
        Simav'ın ilk kadın belediye başkanı Kübra Tekel Aktulun göreve başladı
        Simav'ın ilk kadın belediye başkanı Kübra Tekel Aktulun göreve başladı
        Kütahya'da 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı
        Kütahya'da 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı
        GÜNCELLEME - Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı