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        Kütahya'da geçersiz oylar yeniden sayılacak (2)

        GEÇERSİZOY SAYIMI BAŞLADIKütahya'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Eyüp Kahveci 40 bin 712 oy alarak belediye başkanı seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 20:37 Güncelleme: 06.04.2024 - 20:40
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        Kütahya'da geçersiz oylar yeniden sayılacak (2)
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        GEÇERSİZOY SAYIMI BAŞLADI

        Kütahya'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Eyüp Kahveci 40 bin 712 oy alarak belediye başkanı seçildi. Mevcut Belediye Başkanı ve MHP’nin adayı Alim Işık ise 40 bin 110 oy aldı. Aradaki fark ise 602 oldu. AK Parti ve MHP’nin geçersiz oyların yeniden sayılması talebi, İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. YSK'nın kararıyla Kütahya Adliyesi’nde geçersiz oyların yeniden sayım işlemi başladı.

        ZAMAN ZAMAN ARBEDE ÇIKTI

        Öte yandan, Kütahya Adliyesi çevresinde toplanan partililer arasında zaman zaman tartışma ve arbede yaşandı. Polis adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Geçersiz oyların sayımı sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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