AK Parti'li Kütahya Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri mazbatalarını aldı

Kütahya Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisine seçilen AK Parti'li üyelere mazbataları verildi.

Belediye Meclisi üyeliklerine seçilen Mahmut Öztaş, Süleyman Cahit Ceylan, Ebubekir Erdoğmuş, Melek Mankan, Mehmet Naci Pekcan, Erhan Hisar, Serdar Eraslan, Tahsin Görkem Lekesiz, Mustafa Kart, Seda Arkaç Kavak, Furkan Altıntaş, Sevde Nur Karabacak, Alihan Yaşar Akkoç, Dilek Arman, Emin Acar, Ali Göktekin ile İl Genel Meclisi üyeliklerine seçilen Muhterem Kılıç, Esra Özbek Balcı ve Muammer Özcura, Merkez İlçe Seçim Kuruluna gelerek mazbatalarını aldı.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Hamit Çelik, mazbata töreni sonrası yaptığı açıklamada, üyeleri tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Kütahya'da AK Parti'nin İl Genel Meclisi ile Belediye Meclisi seçimlerinde birinci olduğunu belirten Çelik, "AK Parti, hizmet partisidir. Bu anlamda meclis üyesi olarak seçilen arkadaşlarımız hem Belediye Meclisinde hem de İl Genel Meclisinde güzel işlere imza atacaklardır." ifadesini kullandı.

İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen Muhterem Kılıç da hayırlı bir hizmet dönemi temennisinde bulundu.