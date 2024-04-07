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        Geçersiz oyların yeniden sayıldığı Kütahya'da sonuç değişmedi (2)

        MAZBATASINIALDI, GÖREVİNE BAŞLADIKütahya'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni önde tamamlayan ve MHP'nin itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına rağmen sonucun değişmemesi üzerine başkan seçilen CHP'li Eyüp Kahveci, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 22:39 Güncelleme: 07.04.2024 - 22:45
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        Geçersiz oyların yeniden sayıldığı Kütahya'da sonuç değişmedi (2)
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        MAZBATASINIALDI, GÖREVİNE BAŞLADI

        Kütahya'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni önde tamamlayan ve MHP’nin itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına rağmen sonucun değişmemesi üzerine başkan seçilen CHP'li Eyüp Kahveci, mazbatasını aldı. Kütahya Adliyesi önünde konuşan Kahveci, "Seçim yapılalı bugün 8’inci gün. Her türlü itirazlar, engellemelere rağmen halkın iradesi tecelli etmiştir. 40 bin 739 oy ve 571 farkla bu sabah 03.30’da seçim sonucu tescillenmiştir. Kütahya'mıza hayırlı olsun. Bu seçim CHP’nin oyları dışında CHP’ye inanan gençler, kadınlar, emekliler, geçmişte hangi partiye oy verirse versin, bize sempati duyan ve burada, ‘Kütahya'da artık gelişmişliği başlatalım, Kütahya'nın dönüşümüne imza atalım’ diyen güzel insanların seçimi olmuştur. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizler sandıktan çıkan mesajı net olarak aldık, Kütahya kavga istemiyor, Kütahya barış istiyor, huzur istiyor, refah istiyor, ekonomik kalkınma istiyor. Kütahya bir Eskişehir olmak istiyor. Biz de bunun sözünü veriyoruz" dedi.

        Kahveci, partililerle birlikte Atatürk Bulvarından belediyeye kadar yürüdü. Çok sayıda vatandaşın Türk bayrakları ve CHP bayraklarıyla eşlik ettiği Kahveci, belediye önünde de konuşma yaptı. Ardından belediye başkanlığı makamına geçen Kahveci, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül’den görevi teslim alarak görevine başladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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