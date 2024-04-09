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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:32 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:32
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından satmak için kente uyuşturucu getirdikleri belirlenen H.Ş, M.B. ve E.Y'yi takibe aldı.

        Zanlıların bulundukları araçları çevre yolunda durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 4 bin 446 adet sentetik hap, 13,55 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş. ve M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan zanlı sayısının 58 olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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