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        Kütahya'da pavyonlar ikinci kez mühürlendi

        KÜTAHYA'da, kapatıldıktan 3 ay sonra İdare Mahkeme'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla açılan pavyonlar, Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nin ruhsatlarını iptal etmesiyle ikinci kez mühürlenerek kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 18:53 Güncelleme: 13.04.2024 - 18:55
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        Kütahya'da pavyonlar ikinci kez mühürlendi
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        KÜTAHYA'da, kapatıldıktan 3 ay sonra İdare Mahkeme’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla açılan pavyonlar, Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nin ruhsatlarını iptal etmesiyle ikinci kez mühürlenerek kapatıldı.

        Kütahya Valiliği, ocak ayında pavyonların bulunduğu bölgede artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 işletmenin faaliyetini süresiz olarak kapattı. Ruhsatları iptal edilen işletmeler polis eşliğinde bölgeye gelen Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Üç aylık sürenin ardından Kütahya İdare Mahkemesi, işletmelerin başvurusu üzerine kapatma hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. İşletmelerde Ramazan Bayramı’nın birinci günü itibariyle yeniden faaliyete geçti.

        Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nin ruhsatlarla ilgili iptal kararını gerekçe gösteren Kütahya Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri işletmeleri kapatacaklarını sahiplerine tebliğ etti. İşletmeler, geniş güvenlik önlemleri arasında zabıta ekiplerince yeniden mühürlenerek, faaliyetlerine son verildi.

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