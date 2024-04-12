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        Kütahya'da, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Kütahya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Ulu Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 15:13 Güncelleme: 12.04.2024 - 15:13
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        Kütahya'da, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Kütahya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Ulu Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğündeki programda, cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

        KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze’nin, direnişiyle tüm dünyaya ders verdiğini söyledi.

        İsrail saldırıları altındaki Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Balon, "Dualarımız ısrarlı bir şekilde devam edecek. Yardımlarımız, boykotumuz kesintisiz sürecek. Ne Gazze'de ne başka coğrafyalarda tüm zulümlerin kökü kazınıp, tüm zalimlerden hesap sorulana kadar durmayacağız. Yeryüzünde direnişin ve umudun adı olan Gazze, zaferin de adı olacak inşallah." diye konuştu.

        Balon, Türkiye'nin İsrail ile ihracat kısıtlaması kararını olumlu bulduklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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