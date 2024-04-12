Kütahya'da, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kütahya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Ulu Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğündeki programda, cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze’nin, direnişiyle tüm dünyaya ders verdiğini söyledi.

İsrail saldırıları altındaki Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Balon, "Dualarımız ısrarlı bir şekilde devam edecek. Yardımlarımız, boykotumuz kesintisiz sürecek. Ne Gazze'de ne başka coğrafyalarda tüm zulümlerin kökü kazınıp, tüm zalimlerden hesap sorulana kadar durmayacağız. Yeryüzünde direnişin ve umudun adı olan Gazze, zaferin de adı olacak inşallah." diye konuştu.