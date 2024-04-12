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        Kütahya'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Kütahya'da, motosikletinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 417 obje ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 12.04.2024 - 15:01
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        Kütahya'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Kütahya'da, motosikletinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 417 obje ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaybi Efendi Mahallesi'nde şüphe üzerine M.S'nin kullandığı motosikleti durdurdu.

        Motosiklette yapılan aramada, antik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 417 obje ele geçirildi.

        Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise define aramak için kullanılan dedektör bulundu.

        Gözaltına alınan M.S'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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