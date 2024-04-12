Kütahya'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise define aramak için kullanılan dedektör bulundu.

Motosiklette yapılan aramada, antik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 417 obje ele geçirildi.

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