Apartmanın iki kat koridorunu ateşe verdi

Yangında iki katın koridorunda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Olay, saat 20.00 sıralarında Emet ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmana gelen M.Ç., 2 ve 3’ncü katlardaki koridorlara yanında getirdiği plastik şişedeki yanıcı maddeleri döküp ateşe verdi. Yoğun dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yoğun duman nedeniyle apartman tahliye edildi. Yangında şüpheli M.Ç.’ye engel olmaya çalışan arkadaşından H.A. ellerinden ve yüzünden, Ş.P. ise elinden yaralandı. Yaralılar hastaneye götürülürken, şüpheli M.Ç. ise gözaltına alındı.

KÜTAHYA’nın Hisarcık ilçesinde M.Ç., 5 katlı apartmanın 2 ve 3’ncü kat koridorlarına yanıcı madde döküp ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında şüpheli M.Ç.’yi engellemeyen çalışan iki arkadaşı yaralandı.

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