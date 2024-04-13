Koridorları, sevgilisine ve ailesine kızdığı için ateşe vermiş
KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 2 ve 3'ncü kat koridorlarını benzin döküp ateşe veren şüpheli M.
KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 2 ve 3’ncü kat koridorlarını benzin döküp ateşe veren şüpheli M.Ç. (22), ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelinin koridorları daha önce sözlü olduğu sevgilisi ile ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle ateşe verdiği ortaya çıktı.
Emet ilçesinde oturan M.Ç. önceki gece Esentepe Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmana giderek, 2 ve 3’ncü katlardaki koridorlara yanında getirdiği plastik şişeden benzin döküp ateşe verdi. Yoğun dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yoğun duman nedeniyle apartman tahliye edildi. Yangında şüpheli M.Ç.’ye engel olmaya çalışan arkadaşından H.A. ellerinden ve yüzünden, Ş.P. ise elinden yanarak yaralandı.
Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheli M.Ç.’nin daha önce sözlüsü olan sevgilisi ve ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklara kızarak koridorları ateşe verdiği öğrenildi. Şüpheli M.Ç.’ye engel olmaya çalışırken yaralanan arkadaşları H.A (19) ile Ş.P.’nin (21) ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
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