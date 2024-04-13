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        Koridorları, sevgilisine ve ailesine kızdığı için ateşe vermiş

        KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 2 ve 3'ncü kat koridorlarını benzin döküp ateşe veren şüpheli M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 20:05 Güncelleme: 13.04.2024 - 20:10
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        Koridorları, sevgilisine ve ailesine kızdığı için ateşe vermiş
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        KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 2 ve 3’ncü kat koridorlarını benzin döküp ateşe veren şüpheli M.Ç. (22), ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelinin koridorları daha önce sözlü olduğu sevgilisi ile ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle ateşe verdiği ortaya çıktı.

        Emet ilçesinde oturan M.Ç. önceki gece Esentepe Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmana giderek, 2 ve 3’ncü katlardaki koridorlara yanında getirdiği plastik şişeden benzin döküp ateşe verdi. Yoğun dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yoğun duman nedeniyle apartman tahliye edildi. Yangında şüpheli M.Ç.’ye engel olmaya çalışan arkadaşından H.A. ellerinden ve yüzünden, Ş.P. ise elinden yanarak yaralandı.

        Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheli M.Ç.’nin daha önce sözlüsü olan sevgilisi ve ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklara kızarak koridorları ateşe verdiği öğrenildi. Şüpheli M.Ç.’ye engel olmaya çalışırken yaralanan arkadaşları H.A (19) ile Ş.P.’nin (21) ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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