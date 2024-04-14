Kütahya'da kaza yapan tanker ve sürücüsü bir gün sonra bulundu

Bursa'dan Kütahya'nın Domaniç ilçesine gitmek üzere 15 KD 519 plakalı süt tankeri ile dün yola çıkan sürücü Yüksel Örenli'den (62) haber alınamaması üzerine, yol güzergahında arama başlatıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde şarampole devrilen süt tankeri ile yaralanan sürücüsü kazadan bir gün sonra bulundu.

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