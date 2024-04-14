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        Kamyonla şarampole devrildi, kaza yaptığı saatler sonra fark edildi

        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde Yüksel Örenli'nin (62) direksiyon hakimiyetini kaybettiği süt kamyonu yoldan çıkarak, şarampole yuvarlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 18:31 Güncelleme: 14.04.2024 - 18:35
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        Kamyonla şarampole devrildi, kaza yaptığı saatler sonra fark edildi
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        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde Yüksel Örenli’nin (62) direksiyon hakimiyetini kaybettiği süt kamyonu yoldan çıkarak, şarampole yuvarlandı. Haber alamayan yakınlarının güzergah üzerinde yaptığı aramada Örenli, ağaçların arasında kalan kamyonetin içerisinde kazadan saatler sonra yaralı halde bulundu.

        Kaza, Domaniç ilçesi heyelanlı bölge mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan dün akşam yola çıkan Yüksek Örenli yönetimindeki 15 KD 519 plakalı süt kamyonu, virajlı yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, şarampole yuvarlandı. Ağaçların arasında kalan kamyonet, yoldan geçen sürücüler tarafından da fark edilemedi. Yakınları Yüksel Örenli’den haber alamayınca jandarmaya haber verdi. Yapılan yol kontrolü sırasında Örenli’nin kaza yaptığı ve yaralandığı anlaşıldı. Saatler sonra yaralı olarak bulunan sürücü Örenli, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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