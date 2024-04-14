Kütahya Çiniciler Çarşısı'nı bayramda 30 bin kişi ziyaret etti

Kütahya’nın dünyaca ünlü çini ve porselenlerinin satışa sunulduğu Çiniciler Çarşısı'nı Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti.

Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınında bulunan ve yaklaşık 23 yıldır faaliyette olan Çiniciler Çarşısı'nda, bayram tatili nedeniyle yoğunluk oluştu.

Çiniciler Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul-Antalya yol güzergahındaki çarşıyı, bayram tatili boyunca yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Hem bayram nedeniyle hem de çarşı önünde bulunan lokantanın yıkılarak çarşının görünürlüğünün artmasından dolayı çarşıyı canlandırdığını dile getiren Çetin, şunları kaydetti: "Çiniciler Çarşımızda yaklaşık 260 esnafımız faaliyet göstermekte. Yine çarşımızda yaklaşık bin kişi istihdam ediliyor. Ramazan Bayramı nedeniyle şehir içi ve şehir dışından 30 bine yakın vatandaş çarşımızı ziyaret etti. Çarşımızın önünde bulunan restoranın kaldırılmasıyla ziyaretçilerimiz araçlarını rahatça park edebildi ve burada alışveriş hareketliliği yaşandı. Yönetim olarak çarşımızın daha da gelişmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hediyelik çini ve porselen satışının yapıldığı en büyük çarşı olarak Kütahya'nın değerlerini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz."