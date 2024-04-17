Kütahya'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen otobüs yolcusu tutuklandı

Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan kişi sayısının 59 olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan ve uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.