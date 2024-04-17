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        Kütahya'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen otobüs yolcusu tutuklandı

        Kütahya'da 2 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan otobüs yolcusu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:47
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        Kütahya'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen otobüs yolcusu tutuklandı
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        Kütahya'da 2 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan otobüs yolcusu tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası ulaşım sağlayan bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine çevre yolunda durdurdu.

        Otobüsteki yolculardan T.Ç'nin (38) çantasında yapılan aramada, 2 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan ve uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan kişi sayısının 59 olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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