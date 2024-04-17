Kütahya'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen otobüs yolcusu tutuklandı
Kütahya'da 2 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan otobüs yolcusu tutuklandı.
Kütahya'da 2 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan otobüs yolcusu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası ulaşım sağlayan bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine çevre yolunda durdurdu.
Otobüsteki yolculardan T.Ç'nin (38) çantasında yapılan aramada, 2 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan ve uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan kişi sayısının 59 olduğu öğrenildi.
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