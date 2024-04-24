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        Kütahya'da silah kaçakçılarına operasyon; 6 gözaltı

         KÜTAHYA'dasilah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 22:31 Güncelleme: 24.04.2024 - 22:35
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        Kütahya'da silah kaçakçılarına operasyon; 6 gözaltı
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         KÜTAHYA'dasilah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, M.U., E.D., H.D., E.D., Y.V. ve B.M.'nin il dışından getirdikleri silahları sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon için harekete geçildi. Şüphelilere ait 7 adrese eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri, 6 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 5 av tüfeği, 127 adet av tüfeği kartuşu, 13 adet tabanca fişeği ve 5 tabanca şarjörü ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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