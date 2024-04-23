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        GÜNCELLEME - Kütahya, Bursa ve Yalova'daki okullardan bilgisayar çalan şüpheli tutuklandı

        Kütahya, Bursa ve Yalova'daki okullardan dizüstü bilgisayar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:07 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:07
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        GÜNCELLEME - Kütahya, Bursa ve Yalova'daki okullardan bilgisayar çalan şüpheli tutuklandı
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        Kütahya, Bursa ve Yalova'daki okullardan dizüstü bilgisayar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kütahya, Bursa ve Yalova'daki okullardan bilgisayar hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.

        Olayın şüphelisi Ahmet B'nin (22), Ali Paşa Mahallesi'nde çalıntı bilgisayarları satmaya çalıştığı bilgisi üzerine ekipler operasyon yaptı.

        Şüphelinin çantasında yapılan aramada, okullardan çalındığı belirlenen çok sayıda dizüstü bilgisayar ve hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin Kütahya, Bursa ve Yalova'daki 6 okuldan 10 dizüstü bilgisayar çaldığı belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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