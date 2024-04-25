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        Kütahya'da ruhsatlı silahlarını çalınmış gibi gösterip satan 6 şüpheli yakalandı

        Kütahya'da ruhsatlı silahlarını çalınmış gibi gösterip satarak kazanç elde ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:39 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:45
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        Kütahya'da ruhsatlı silahlarını çalınmış gibi gösterip satan 6 şüpheli yakalandı
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        Kütahya'da ruhsatlı silahlarını çalınmış gibi gösterip satarak kazanç elde ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yasal yollardan aldıkları bulundurma ruhsatlı silahlarını kaçak yollardan sattıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı.

        Belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 tabanca, 5 tüfek ve bu silahlara ait mermi ve şarjörler ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 6 zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Zanlıların bulundurma ruhsatı ile yasal yollardan satın aldıkları silahları, çalınmış gibi gösterip yasa dışı yollardan satarak kazanç elde ettikleri belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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