Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Diğer araç sürücüsü Ahmet Taş ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ahmet Durgut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken Feride Durgut’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kazada sürücü Ahmet Durgut ile araçta yolcu olarak bulunan Feride Durgut ağır yaralandı.

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