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        Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 21:08 Güncelleme: 25.04.2024 - 21:54
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        Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Tavşanlı'dan Harmancık istikametine giden Ahmet Taş idaresindeki 01 NH 890 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan Ahmet Durgut (75) idaresindeki 16 BKZ 38 plakalı otomobile arakadan çarptı.

        Kazada sürücü Ahmet Durgut ile araçta yolcu olarak bulunan Feride Durgut ağır yaralandı.

        Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları, ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürdü.

        Ahmet Durgut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken Feride Durgut’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Diğer araç sürücüsü Ahmet Taş ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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