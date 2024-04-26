Kütahya'da otobüsteki valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen kadın ve oğlu tutuklandı
Kütahya'da, seyahat ettikleri yolcu otobüsünde 2 kilo 82 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan anne-oğul tutuklandı.
Kütahya'da, seyahat ettikleri yolcu otobüsünde 2 kilo 82 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan anne-oğul tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası ulaşım sağlayan bir yolcu otobüsünü çevre yolunda durdurdu.
Yolculardan Azerbaycan uyruklu anne Ü.N. (46) ile oğlu A.N'ye (25) ait valizde yapılan aramada, 2 kilo 82 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan ve uyuşturucu kuryesi oldukları sanılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan kişi sayısının 63 olduğu belirtildi.
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