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        Kütahya'da otobüsteki valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen kadın ve oğlu tutuklandı

        Kütahya'da, seyahat ettikleri yolcu otobüsünde 2 kilo 82 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan anne-oğul tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 15:37 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:37
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        Kütahya'da otobüsteki valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen kadın ve oğlu tutuklandı
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        Kütahya'da, seyahat ettikleri yolcu otobüsünde 2 kilo 82 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan anne-oğul tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası ulaşım sağlayan bir yolcu otobüsünü çevre yolunda durdurdu.

        Yolculardan Azerbaycan uyruklu anne Ü.N. (46) ile oğlu A.N'ye (25) ait valizde yapılan aramada, 2 kilo 82 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan ve uyuşturucu kuryesi oldukları sanılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan kişi sayısının 63 olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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