Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da kaynakçılığın inceliklerini öğrenen kadınlar fabrikada işbaşı yapacak

        MUHARREM CİN - Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) tarafından kadın iş gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 12 kursiyere kaynakçılık mesleği öğretiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 11:03 Güncelleme: 28.04.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da kaynakçılığın inceliklerini öğrenen kadınlar fabrikada işbaşı yapacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUHARREM CİN - Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) tarafından kadın iş gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 12 kursiyere kaynakçılık mesleği öğretiliyor.

        İstanbul Gedik Üniversitesi ile KÜTSO arasında imzalanan protokol doğrultusunda "Kadın Kaynakçı Yetiştirme Projesi" devreye alınarak, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölyesinde istihdam garantili kurs verilmeye başlandı.

        Kursiyerlere, metalik malzemelerin birleştirilmesinde yaygın kullanılan, özellikle otomotiv, havacılık ve uzay, gıda endüstrileri, gemi inşaatında, sanayi makinelerinin yapımında tercih edilen tungsten asal gaz (TIG) kaynak yöntemi eğitimi veriliyor.

        Argon kaynağı olarak da bilinen yöntemin teorik ve uygulamalı derslerle öğretildiği 72 saatlik kursu başarıyla tamamlayacak kadınlar, aynı proje çerçevesinde endüstriyel alanda üretim yapan fabrikalarda istihdam edilecek. Talepler doğrultusunda yeni kurslar açılabilecek.

        KÜTSO Kadın Girişimcilik Ofisi Sorumlusu Tuğba Katırcı, AA muhabirine, kaynakçılık mesleğinin sanayinin önemli iş kollarından olduğunu, özen ve emek istediğini söyledi.

        Odanın stratejik planında yer alan kadın iş gücünün yüzde 40'a çıkarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yola çıktıklarını belirten Katırcı, "Odamız ve İstanbul Gedik Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzaladık. Bu işbirliği neticesinde, Kadın Kaynakçı Yetiştirme Projemizle ilimizdeki işsiz kadınların istihdamına yönelik 12 kadın kursiyerimize Gedik Eğitim Vakfından gelen uzman eğitmenlerimiz ile hem teorik hem pratik olmak üzere ücretsiz kaynakçılık eğitimleri düzenlemeye başladık." dedi.

        Katırcı, 22 Nisan'da başlayan, 3 Mayıs'ta sona erecek eğitim sonunda sertifika verilmesinin ardından kadın kursiyerlere istihdam sağlanacağını dile getirdi.

        KÜTSO tarafından bu projeyle kadınlara meslek edindirildiğini anlatan Katırcı, onları istihdama katarak toplum içindeki itibarlarını artırdıklarını vurguladı.

        - "TIG kaynak adeta kadınlar için yapılmış bir yöntem"

        Eğitmen Ömür Danışkan da eğitime katılan kadınların kaynakçılık mesleğine ilgilerinin beklediklerinden yüksek olduğunu aktardı.

        Öncelikle kursa katılımcı bulamama endişesi yaşadıklarını ifade eden Danışkan, "Eğitim organizasyonu için 12 kişilik kontenjan açmıştık. Kontenjanı çok rahat doldurabildiler. İkinci korkum da başladıktan sonraki gün bırakma eğilimlerinin olmasıydı. O konuda da çok büyük sürpriz yaşadık. Başladığımız kadroyla aynı şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

        Danışkan, kursta piyasada en çok kullanılan 4 kaynak yönteminden biri olan TIG ya da diğer adıyla argon kaynağını tercih ettiklerini söyledi.

        Diğerlerine göre bu yöntemi öğrenmenin daha zor olduğuna dikkati çeken Danışkan, buna karşı kadınların el becerilerine uygun olduğunu belirtti.

        Argon kaynağıyla ilgili bilgi veren Danışkan, şunları kaydetti:

        "TIG kaynak, el becerisi, sabır isteyen bir kaynak yöntemi. Kadınlarda el işçiliği ve el melekeleri çok yüksek olduğu için bu yöntemi tercih ettik. Diğer yöntemler biraz daha kol kuvveti isteyebilir, biraz da erkek gücü isteyebilir ama TIG kaynak adeta kadınlar için yapılmış bir yöntem. Kadınlar daha sabırlı, daha stabil yapabiliyorlar. Küçüklükten beri örgüler, iğne oyaları vesaire gibi işlerle uğraştıkları için kendilerini daha çabuk adapte edebiliyorlar. Tabii en önemlisi çok sabırlılar."

        Kursiyerlerden evli ve 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Zeynep Bütün, işe girmek için kursa başvurduğunu anlattı.

        Başta yadırgadığını ancak öğrenmeye başlayınca kaynakçılık mesleğini sevdiğini dile getiren Bütün, bir kadın olarak bunu başarabileceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        Çin'de hortum felaketi!
        Çin'de hortum felaketi!
        Polis memuru meslektaşlarına ateş açtı
        Polis memuru meslektaşlarına ateş açtı
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
        İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        OtoTekno'nun yeni bölümü bugün yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü bugün yayında
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        Küresel ısınma erken ergenlik sebebi!
        Küresel ısınma erken ergenlik sebebi!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        İsrailliler yine sokaklara indi
        İsrailliler yine sokaklara indi
        4,5 yıllık hasret bitti!
        4,5 yıllık hasret bitti!
        İbrahim Yıldız yazdı: Buruk sevinç!
        İbrahim Yıldız yazdı: Buruk sevinç!
        "Ya kupa da olmazsa?"
        "Ya kupa da olmazsa?"
        Hamas iki rehinenin videosunu yayımladı
        Hamas iki rehinenin videosunu yayımladı

        Benzer Haberler

        Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da başlad...
        Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da başlad...
        Kütahya'da dağlık alanda saklanan firari hükümlü yakalandı
        Kütahya'da dağlık alanda saklanan firari hükümlü yakalandı
        Kütahya'da "Objektiften Üniversitem" fotoğraf yarışması sonuçlandı
        Kütahya'da "Objektiften Üniversitem" fotoğraf yarışması sonuçlandı
        Kütahya'da otobüsteki valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen kadın ve oğlu t...
        Kütahya'da otobüsteki valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen kadın ve oğlu t...
        Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
        Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
        Kütahya'da performans sanatçısı Cebrailoğlu'ndan canlı gösteri
        Kütahya'da performans sanatçısı Cebrailoğlu'ndan canlı gösteri