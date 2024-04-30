Futbolu bıraktıktan sonra kilo alan futbolcular
Bir dönem top koşturdukları kulüplerde taraftarın sevgilisi olan futbolcular, futbola veda ettikten sonra aldıkları kilolarla dikkat çekti. Kısa süre öncesine kadar Fenerbahçe'de top koşturan, Ocak 2023'te futbola veda eden ancak amatör lig ekibiyle sahalara geri dönen Max Kruse'nin son hali gündeme oturdu. Futbolu bıraktıktan sonra kilo alan futbolcuları derledik
Max Kruse
Wesley Sneijder
Ümit Özat
Ronaldo Nazario
Sezer Öztürk
Jamie Pollock
Neil Shipperley
Adriano
Ronaldinho
Arda Turan
Eden Hazard
Wayne Rooney
Maradona
Sandro
Tomas Brolin
Jose Luis Chilavert
Cristian Vieri
Samir Nasri
Semih Şentürk
Nihat Kahveci
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimleri ise şöyle:
Fatih Terim
Dick Advocaat
Slaven Bilic
Bülent Uygun
Okan Buruk
Şenol Güneş
Sergen Yalçın
Ersun Yanal
Fatih Tekke
Suat Kaya
Aykut Kocaman
Yusuf Şimşek
Montella
Roberto Carlos
Samet Aybaba
Zidane
Volkan Demirel
İbrahim Üzülmez
Mustafa Denizli
Simone
Pirlo
Mehmet Özdilek
Tolunay Kafkas
Louis van Gaal
İsmail Kartal
Arsene Wenger
Pep Guardiola
Luis Enrique