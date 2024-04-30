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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Futbolu bıraktıktan sonra kilo alan futbolcular - Futbol Haberleri

        Futbolu bıraktıktan sonra kilo alan futbolcular

        Bir dönem top koşturdukları kulüplerde taraftarın sevgilisi olan futbolcular, futbola veda ettikten sonra aldıkları kilolarla dikkat çekti. Kısa süre öncesine kadar Fenerbahçe'de top koşturan, Ocak 2023'te futbola veda eden ancak amatör lig ekibiyle sahalara geri dönen Max Kruse'nin son hali gündeme oturdu. Futbolu bıraktıktan sonra kilo alan futbolcuları derledik

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 11:31 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:31
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        1

        Max Kruse

        2

        Wesley Sneijder

        3

        Ümit Özat

        4

        Ronaldo Nazario

        5

        Sezer Öztürk

        6

        Jamie Pollock

        7

        Neil Shipperley

        8

        Adriano

        9

        Ronaldinho

        10

        Arda Turan

        11

        Eden Hazard

        12

        Wayne Rooney

        13

        Maradona

        14

        Sandro

        15

        Tomas Brolin

        16

        Jose Luis Chilavert

        17

        Cristian Vieri

        18

        Samir Nasri

        19

        Semih Şentürk

        20

        Nihat Kahveci

        21

        Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimleri ise şöyle:

        Fatih Terim

        22

        Dick Advocaat

        23

        Slaven Bilic

        24

        Bülent Uygun

        25

        Okan Buruk

        26

        Şenol Güneş

        27

        Sergen Yalçın

        28

        Ersun Yanal

        29

        Fatih Tekke

        30

        Suat Kaya

        31

        Aykut Kocaman

        32

        Yusuf Şimşek

        33

        Montella

        34

        Roberto Carlos

        35

        Samet Aybaba

        36

        Zidane

        37

        Volkan Demirel

        38

        İbrahim Üzülmez

        39

        Mustafa Denizli

        40

        Simone

        41

        Pirlo

        42

        Mehmet Özdilek

        43

        Tolunay Kafkas

        44

        Louis van Gaal

        45

        İsmail Kartal

        46

        Arsene Wenger

        47

        Pep Guardiola

        48

        Luis Enrique

        49

        Kezman

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