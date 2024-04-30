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        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahile beyaz kum döken bir siteye 106 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca kumun kaldırılması için işletmeye iki gün süre verildiği öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 17:50 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:59
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        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
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        Tatil sezonunun yaklaşmasıyla turizm beldelerindeki hazırlıklar da sürüyor.

        Geçtiğimiz yıl sıklıkla gündeme gelen insan sağlığına zararlı ve yasak olan beyaz kum bu yıl da bazı işletmelerce kullanılmaya başlandı.

        Gölköy Mahallesi Demirbükü mevkisinde villaların olduğu bir sitenin önündeki sahile beyaz kum dökülerek iş makinesiyle serildiği ihbarını alan Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        106 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

        Kumu döktüğü belirlenen işletmeye kabahatler kanununun ilgili maddesi gereğince 106 bin lira idari para cezası kesildi.

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        KUMUN KALDIRILMASI İÇİN 2 GÜN SÜRE VERİLDİ

        Ayrıca kumun kaldırılması için de işletmeye iki gün süre verildiği öğrenildi.

        BEYAZ KUM ZARARLI MI?

        Uzmanlar, kuvars (silüs) kumunun plajda kullanılmasının insan sağlığı açısından zararlı olduğunu söylüyor. Kuvars kristalleri tozlarının solunması sonucu silikozis denilen bir pnömokonyoz türü hastalık oluştuğunu kaydeden uzmanlar, bu tozun akciğerlerde fibrozise yol açabileceğini belirtiyor. Uzmanlar plajda bu kum üzerinde zaman geçirenlerin özellikle çocukların bu tozdan olumsuz etkilenebileceğini ifade ediyor.

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        #beyaz kum
        #BODRUM
        #tatil
        #plaj
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