Sokaktaki yağ ve deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
İzmir'de mide bulandıran bir olay meydana geldi. Kentte bir sokakta bir insana ait yağ ve deri parçaları bulundu. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede, parçaların merdiven altı karın germe ameliyatından çıktığı ortaya çıktı. Ameliyatın yapıldığı yer ve yapan kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı
İzmir'de sokakta bulunan insana ait yağ ve deri parçalarının 'merdiven altı' tabir edilen bir yerde karın germe ameliyatı sonrası, vücuttan alınan parçalar olduğu ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 10 Nisan'da Güzelbahçe ilçesi 280 ve 282 Sokak'ta insana ait yağ ve deri parçaları olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.
ADLİ TIP İNCELEME YAPTI
İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, olay yerlerine şerit çekip incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatı sonrasında, bulunan parçalar delil torbasına alındı. Parçalar incelemek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan araştırmada, parçaların, merdiven altı tabir edilen bir yerde uygulanan karın germe ameliyatı sonrasında alınan parçalar olduğu belirlendi. Adli tıp kurumu morgu tarafından yazılan rapor sonrasında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ameliyatın yapıldığı yer ve yapan kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlattı.